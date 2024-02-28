Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова
Место рожденияПригородная слобода Харьковская
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Тимофеев Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1874
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Волошин Терентий Алексеев
Отец ребёнка: Волошин Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Иванова (Волошина) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Волошин Алексей Яковлев
Смерть
Неизвестно