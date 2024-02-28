Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова

Место рождения

Пригородная слобода Харьковская

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тимофеев Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Волошин Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Волошин Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Волошин Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Иванова (Волошина) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Волошин Алексей Яковлев

Смерть
Неизвестно

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