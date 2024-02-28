Тимофеев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Антон

Место рождения

пригородная слобода Харьковская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Алексей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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