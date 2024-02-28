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Волошин Алексей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Волошин Яков Семенов

Мать: Волошина Екатерина Наумова

Бракосочетание
27.01.1874

Жена: Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова

Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Волошин Терентий Алексеев

Мать ребёнка: Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Иванова (Волошина) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова

Смерть
Неизвестно

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