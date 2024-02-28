Волошин Алексей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Волошин Яков Семенов
Бракосочетание
27.01.1874
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Волошин Терентий Алексеев
Мать ребёнка: Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Иванова (Волошина) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Волошина (Тимофеева) Ксения Антонова
Смерть
Неизвестно