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Волошина Екатерина Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Яков Семенов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Волошин Николай Яковлев

Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Волошин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Волошина) Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Волошина) Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Волошина) Елена Яковлева

Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волошин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов

Смерть
Неизвестно

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