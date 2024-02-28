Волошина Екатерина Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волошин Яков Семенов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Волошин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Волошина) Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Волошина) Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Волошина) Елена Яковлева
Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Волошин Яков Семенов
Смерть
Неизвестно