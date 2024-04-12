Андрусова (Попова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Попов Ефим
Бракосочетание
1940
Работа или профессия
С 1941
Маслозавод
СССР Краснодарский кр.г.Армавир
Рождение ребёнка
23.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрусов Михаил Андреевич
Место жительства
1942
Развод
11.03.1948
Смерть
Неизвестно