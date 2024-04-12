Андрусова (Попова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова (Попова) Мария Ефимовна

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Попов Ефим

Мать: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
1940

Муж: Андрусов Михаил Андреевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Работа или профессия
С 1941
Маслозавод
СССР Краснодарский кр.г.Армавир
Рождение ребёнка
23.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрусов Михаил Андреевич

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
1942
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Развод
11.03.1948

Муж: Андрусов Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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