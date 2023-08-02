Ханчас (Галлолу) Варвара Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханчас (Галлолу) Варвара Серафимовна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1903

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханчас Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Цололо (Ханчас) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ханчас Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.01.1929

Дочь: Шамли (Ханчас) Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ханчас Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Ханчас Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ханчас Дмитрий Афанасьевич

Смерть
1974

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