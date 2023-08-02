Ханчас (Галлолу) Варвара Серафимовна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Цололо (Ханчас) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ханчас Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.01.1929
Дочь: Шамли (Ханчас) Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ханчас Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Ханчас Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ханчас Дмитрий Афанасьевич
Смерть
1974