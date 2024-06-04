Хорьков Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Хорьков Иван Трофимов
Мать: Хорькова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Яшагина (Хорькова) Акулина Петрова
Мать ребёнка: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева
Смерть
После 1873