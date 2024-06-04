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Хорьков Петр Иванов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Хорьков Иван Трофимов

Мать: Хорькова Афимья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Хорьков Сергей Петров

Мать ребёнка: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Хорьков Василий Петров

Мать ребёнка: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Яшагина (Хорькова) Акулина Петрова

Мать ребёнка: Хорькова (Карасева) Агафья Дмитриева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1873
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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