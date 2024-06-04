Хорькова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Хорькова) Василиса Иванова
Отец ребёнка: Хорьков Иван Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Хорьков Петр Иванов
Отец ребёнка: Хорьков Иван Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Хорькова) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Хорьков Иван Трофимов
Смерть
После 1834