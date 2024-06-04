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Хорькова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорьков Иван Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Хорькова) Василиса Иванова

Отец ребёнка: Хорьков Иван Трофимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Хорьков Петр Иванов

Отец ребёнка: Хорьков Иван Трофимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Хорькова) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Хорьков Иван Трофимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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