Лясковская (Ясинская) Параскевия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лясковская (Ясинская) Параскевия Трофимовна

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лясковский Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Васильевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лясковский Феодосий Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Васильевич

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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