Лясковская (Ясинская) Параскевия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лясковский Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лясковский Феодосий Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно