Карташева (Мягкова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Карташева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Карташев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Карташева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Карташев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
23.01.1939
Сын: Карташев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Карташев Василий Филиппович
Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно