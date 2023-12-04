Карташева (Мягкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташева (Мягкова) Анна Михайловна

Карташева (Мягкова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Карташева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Карташев Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Карташева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Карташев Василий Филиппович

Рождение ребёнка
23.01.1939

Сын: Карташев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Карташев Василий Филиппович

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close