Карташев Василий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1904 и 1905
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1905
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Карташева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Карташева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Карташева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Карташева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.01.1939
Сын: Карташев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Карташева Анна Михайловна
Военная служба
?.06.1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
рядовой | Тамбовский ГВК
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1942
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ