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Карташев Василий Филиппович

Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Между 1904 и 1905

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1904 и 1905

Отец: Карташев Филипп Андреевич

Мать: Карташева Степанида Егоровна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Карташева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Карташева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Карташева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Карташева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.01.1939

Сын: Карташев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Карташева Анна Михайловна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
?.06.1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
рядовой | Тамбовский ГВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Анна Михайловна

Смерть
?.10.1942
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ
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