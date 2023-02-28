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Соколов - Томбасов Василий Антонович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Соколов Антон Сергеевич

Мать: Соколова Дарья Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1860

Жена: Томбасова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
14.02.1871

Сын: Томбасов (аполлонов) Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1873

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1878

Дочь: Чарыкова Пелагея Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1884

Сын: Томбасов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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