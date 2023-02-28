Соколов - Томбасов Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Соколов Антон Сергеевич
Мать: Соколова Дарья Потаповна
Бракосочетание
16.?.1860
Рождение ребёнка
14.02.1871
Сын: Томбасов (аполлонов) Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
26.05.1873
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
06.10.1878
Дочь: Чарыкова Пелагея Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
27.03.1884
Сын: Томбасов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Томбасова Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно