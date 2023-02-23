Соколова Дарья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Дарья Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Соколов - Томбасов Василий Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Соколов - Томбасов (унтер-Офицер) Андрей Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович

Отец ребёнка: Соколов Антон Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Антон Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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