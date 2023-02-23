Соколова Дарья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Соколов - Томбасов Василий Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Соколов - Томбасов (унтер-Офицер) Андрей Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Соколов - Томбасов (дворовый) Павел Антонович
Отец ребёнка: Соколов Антон Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно