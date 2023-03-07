Соколов - Томбасов (унтер-офицер) Андрей Антонович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти06.07.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Соколов Антон Сергеевич
Мать: Соколова Дарья Потаповна
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Томбасов Порфирий Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.05.1883
Дочь: Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Шувалова Акилина Томбасова
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
01.06.1887
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
06.01.1889
Сын: Томбасов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
21.12.1889
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
16.03.1892
Сын: Томбасов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
15.02.1895
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
11.09.1897
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Рождение ребёнка
06.11.1900
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
06.07.1907