Соколов - Томбасов (унтер-офицер) Андрей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов - Томбасов (унтер-офицер) Андрей Антонович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

06.07.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Соколов Антон Сергеевич

Мать: Соколова Дарья Потаповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Томбасов Порфирий Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1883

Дочь: Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Шувалова Акилина Томбасова

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1887

Сын: Томбасов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1889

Сын: Томбасов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1889

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1892

Сын: Томбасов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1895

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1900

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Мельникова Анна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анна Степановна

Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
06.07.1907
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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