Томбасов (Аполлонов) Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомбасов (Аполлонов) Тимофей Васильевич

Томбасов (Аполлонов) Тимофей Васильевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1871

Отец: Соколов - Томбасов Василий Антонович

Мать: Томбасова Пелагея Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1895

Жена: Аполлонова Евлампия Яковлевна

Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Аполлонов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Аполлонова Евлампия Яковлевна

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Аполлонов Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Аполлонова Евлампия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Аполлонов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Аполлонова Евлампия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close