Томбасов (Аполлонов) Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1871
Бракосочетание
30.?.1895
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Аполлонов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Аполлонова Евлампия Яковлевна
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Аполлонов Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Аполлонова Евлампия Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аполлонов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Аполлонова Евлампия Яковлевна
Смерть
Неизвестно