Энгельгардт Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1861
Дата смерти20.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Энгельгардт) Лариса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Студентом выслан под надзор в имение отца Батищево Смоленской губернии, там начал заниматься литературной деятельностью. Публицист, лите
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, публицист, социолог
Рождение ребёнка
1886
Сын: Энгельгардт Пётр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.11.1887
Сын: Энгельгардт Борис Михайлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
20.07.1915