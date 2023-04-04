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Энгельгардт Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1861

Дата смерти

20.07.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1861

Отец: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Энгельгардт) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Студентом выслан под надзор в имение отца Батищево Смоленской губернии, там начал заниматься литературной деятельностью. Публицист, лите
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, публицист, социолог
Рождение ребёнка
1886

Сын: Энгельгардт Пётр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.11.1887

Сын: Энгельгардт Борис Михайлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
20.07.1915

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