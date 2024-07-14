Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1843 ст.

Муж: Дерепа Яков Филиппович

Третья супруга. У Якова с Матроной родилось 8 детей: 1) Анна,1_18.11.1843-16.10.1844; 2) Стефан, 41 01.08.1845-07.03.1886, брак с Ульяной Потаповной; 3) Никита, 6,5_03.04.1848-20.11.1854; 4) Евдокия,... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Сын: Дерепа Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Дерепа Яков Филиппович

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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