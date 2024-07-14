Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1843 ст.
Третья супруга. У Якова с Матроной родилось 8 детей: 1) Анна,1_18.11.1843-16.10.1844; 2) Стефан, 41 01.08.1845-07.03.1886, брак с Ульяной Потаповной; 3) Никита, 6,5_03.04.1848-20.11.1854; 4) Евдокия,... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Отец ребёнка: Дерепа Яков Филиппович
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно