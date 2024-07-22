Дерепа Яков Филиппович Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерепа Яков Филиппович

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Дерепа Филипп Иванович

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Дерепа Васса Корнеевна

Шабалинов, Чернігівська область
Вторая супруга. В супружестве с Вассой, уних были дети: Евстафий ~1832, Екатерина 22.22.1936, и Ефимия, 4 13.09.1839-18.10.1844.
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дерепа Евстафий Яковлевич

Мать ребёнка: Дерепа Васса Корнеевна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение Евстафия в промежутке ~1832 от первого брака Филиппа Ивановича. У Евстафия в супружестве родились дети: 1) Фотина ~1853; брак 27.10.1878 с Петром Семёновичем Гриценко; 2) Иван, брак с Ефими... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1836 ст.

Дочь: (Дерепа) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Дерепа Васса Корнеевна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1843 ст.

Жена: Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна

Третья супруга. У Якова с Матроной родилось 8 детей: 1) Анна,1_18.11.1843-16.10.1844; 2) Стефан, 41 01.08.1845-07.03.1886, брак с Ульяной Потаповной; 3) Никита, 6,5_03.04.1848-20.11.1854; 4) Евдокия,... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Сын: Дерепа Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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