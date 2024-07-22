Дерепа Яков Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Дерепа Филипп Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1831
Жена: Дерепа Васса Корнеевна
Вторая супруга. В супружестве с Вассой, уних были дети: Евстафий ~1832, Екатерина 22.22.1936, и Ефимия, 4 13.09.1839-18.10.1844.
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Дерепа Евстафий Яковлевич
Мать ребёнка: Дерепа Васса Корнеевна
Рождение Евстафия в промежутке ~1832 от первого брака Филиппа Ивановича. У Евстафия в супружестве родились дети: 1) Фотина ~1853; брак 27.10.1878 с Петром Семёновичем Гриценко; 2) Иван, брак с Ефими... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1836 ст.
Дочь: (Дерепа) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Дерепа Васса Корнеевна
Бракосочетание
07.02.1843 ст.
Третья супруга. У Якова с Матроной родилось 8 детей: 1) Анна,1_18.11.1843-16.10.1844; 2) Стефан, 41 01.08.1845-07.03.1886, брак с Ульяной Потаповной; 3) Никита, 6,5_03.04.1848-20.11.1854; 4) Евдокия,... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Мать ребёнка: Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно