Дерепа Стефан Яковлевич 01.08.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерепа Стефан Яковлевич

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

01.08.1845 ст.

Дата смерти

07.03.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1845 ст.

Отец: Дерепа Яков Филиппович

Мать: Дерепа (Гриша) Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерепа Билан Ульяна Потаповна

После кончины Стефана Яковлевича, через 5,5 месяцев, 26.08.1886, Ульяну Потаповну взял в жёны Пётр Иванович Билан
Бракосочетание
Около 1865

Жена: не указана

В браке с Ульяной Потаповной у них были дети6 - Ефимия, 21.02.1875, брак 01.11.1892 с Афанасием Никитовичем Наконечным; - Федор, 15.02.1879; - Ефросиния, 4_23.06.1882-27.09.1886;
Смерть
07.03.1886 ст.
Шабалинов, Чернігівська область

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