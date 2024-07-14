Дерепа Стефан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1845 ст.
Дата смерти07.03.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1845 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
После кончины Стефана Яковлевича, через 5,5 месяцев, 26.08.1886, Ульяну Потаповну взял в жёны Пётр Иванович Билан
Бракосочетание
Около 1865
Жена: не указана
В браке с Ульяной Потаповной у них были дети6 - Ефимия, 21.02.1875, брак 01.11.1892 с Афанасием Никитовичем Наконечным; - Федор, 15.02.1879; - Ефросиния, 4_23.06.1882-27.09.1886;
Смерть
07.03.1886 ст.