Спесивая (Божок) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1951
Дата смерти06.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1951
Отец: Божок Григорий Алексеевич
Мать: Божок Лидия Елизаровна
Рождение ребёнка
09.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спесивый Виктор Константинович
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спесивый Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2015