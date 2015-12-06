Спесивая (Божок) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпесивая (Божок) Галина Григорьевна

Спесивая (Божок) Галина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1951

Дата смерти

06.12.2015

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1951

Отец: Божок Григорий Алексеевич

Мать: Божок Лидия Елизаровна

Рождение ребёнка
09.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спесивый Виктор Константинович

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спесивый Виктор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивый Виктор Константинович

Смерть
06.12.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close