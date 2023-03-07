Божок Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1920
Дата смерти18.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1920
Отец: Божок Алексей Михайлович
Мать: Божок Христина
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Спесивая Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Божок Лидия Елизаровна
Рождение ребёнка
10.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Божок Лидия Елизаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.03.1994