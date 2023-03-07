Божок Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божок Григорий Алексеевич

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Место рождения

Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

02.12.1920

Дата смерти

18.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1920

Отец: Божок Алексей Михайлович

Мать: Божок Христина

Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Спесивая Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Божок Лидия Елизаровна

Рождение ребёнка
10.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божок Лидия Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божок Лидия Елизаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божок Лидия Елизаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божок Лидия Елизаровна

Смерть
18.03.1994
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