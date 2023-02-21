Ирискулова Болтаджан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирискулова Болтаджан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1955

Сын: Ирискулов Равшан

Отец ребёнка: Ирискулов Султан

Рождение ребёнка
1967

Сын: Ирискулов Толкун

Отец ребёнка: Ирискулов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавлюда

Отец ребёнка: Ирискулов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насиба

Отец ребёнка: Ирискулов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайора

Отец ребёнка: Ирискулов Султан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Ирискулов Султан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ирискулов Султан

Смерть
Неизвестно
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