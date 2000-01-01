Ирискулов Султан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1955
Сын: Ирискулов Равшан
Мать ребёнка: Ирискулова Болтаджан
Рождение ребёнка
1967
Сын: Ирискулов Толкун
Мать ребёнка: Ирискулова Болтаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавлюда
Мать ребёнка: Ирискулова Болтаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насиба
Мать ребёнка: Ирискулова Болтаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайора
Мать ребёнка: Ирискулова Болтаджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Ирискулова Болтаджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирискулова Болтаджан
Смерть
Неизвестно