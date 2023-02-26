Ефросиния Никифорова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Никифор Мартинов
Мать: не указана
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1832
Муж: Сильвестр Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно