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Ефросиния Никифорова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Никифор Мартинов

Мать: не указана

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1832

Муж: Сильвестр Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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