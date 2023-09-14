Емелианов Журба (Евфимова Остапенкова) Варвара Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Остапенко Ефим Иванович
Мать: Остапенко Марина
Бракосочетание
19.10.1858
Муж: Журба Иван Емелианов
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Положий Анна Ивановна
Отец ребёнка: Журба Иван Емелианов
Рождение ребёнка
18.01.1872
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Журба Иван Емелианов
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно