Емелианов Журба (Евфимова Остапенкова) Варвара Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелианов Журба (Евфимова Остапенкова) Варвара Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Остапенко Ефим Иванович

Мать: Остапенко Марина

Бракосочетание
19.10.1858

Муж: Журба Иван Емелианов

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Положий Анна Ивановна

Отец ребёнка: Журба Иван Емелианов

Рождение ребёнка
18.01.1872

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Журба Иван Емелианов

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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