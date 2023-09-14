Журба Иван Емелианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурба Иван Емелианов

Журба Иван Емелианов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Журба Емелиан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1858

Жена: Емелианов Журба Варвара Ефимова

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Положий Анна Ивановна

Мать ребёнка: Емелианов Журба Варвара Ефимова

Рождение ребёнка
18.01.1872

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Емелианов Журба Варвара Ефимова

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close