Журба Иван Емелианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Журба Емелиан
Бракосочетание
19.10.1858
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Положий Анна Ивановна
Мать ребёнка: Емелианов Журба Варвара Ефимова
Рождение ребёнка
18.01.1872
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Емелианов Журба Варвара Ефимова
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно