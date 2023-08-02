(Górska) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Górska) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

До 1904

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Górski Franciszek

Мать: Górska Zofia

Смерть
До 1904
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