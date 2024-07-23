Шутов Леонтий (Лев) Филиппович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти29.08.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна
Бракосочетание
1869
Жена: Шутова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1872
Сын: Шутов Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна
Восприемники: 1. Сергиенко Иван Яковлевич 2. Нехай Евдокия Максимовна. девица
Рождение ребёнка
21.01.1874
Дочь: Шутова Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна
Восприемники: 1. Сергиенко Иван Яковлевич 2. Шукаева Татьяна Васильевна
Поручитель
26.01.1875
По невесте. Жених - Шасик Захарий Андреевич, 19 лет, 1м браком Невеста - Шемет Муза Максимовна, 18 лет, 1м браком
Рождение ребёнка
14.02.1875
Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна
Восприемники: 1. Сергиенко Иван Яковлевич 2. Михайличенко Терентия жена Евдокия Александровна Выдана справка о рождении в 1932 году.
Поручитель
05.02.1878
По невесте. Жених - Торчило Амвросий Саввич, 23 года, 1м браком Невеста - Чумакова Мария Трифановна, 19 лет, накритка (забеременела вне брака)
Восприемник
01.07.1878
Крещенный - Марфа 27.06.1878 г.р. Отец - Луковка Назарий Трофимович Мать - Февронья Ивановна
Поручитель
26.01.1879
По невесте. Жених - Шамота Андрей Иванович, бессрочно отпускной солдат, 36 лет, 1м браком, Невеста - Новикова Варвара Феоктистовна, 33 года, 2м браком
Поручитель
30.09.1879
По невесте. Жених - Новиков Федор Спиридонович, 20 лет, 1м браком Невеста - Троянцева Анна Ефимовна, 20 лет, девица
Восприемник
02.05.1881
Луковка Ирина Отец - Луковка Назарий Трофимович Мать - Февронья Ивановна
Поручитель
03.05.1881
По жениху. Жених - Михайличенко Терентий Варфоломеевич, 47 лет 2м браком Невеста - Шеметова Федосья Стефановна, 41 год 3м браком
Смерть
29.08.1881
от водяной