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Шутов Леонтий (Лев) Филиппович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1844

Дата смерти

29.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шутов Филипп Ермолаевич

Мать: Шутова (Шукаева) Александра Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
1869

Жена: Шутова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шутов Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1872

Сын: Шутов Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна

Восприемники: 1. Сергиенко Иван Яковлевич 2. Нехай Евдокия Максимовна. девица
Рождение ребёнка
21.01.1874

Дочь: Шутова Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна

Восприемники: 1. Сергиенко Иван Яковлевич 2. Шукаева Татьяна Васильевна
Поручитель
26.01.1875
По невесте. Жених - Шасик Захарий Андреевич, 19 лет, 1м браком Невеста - Шемет Муза Максимовна, 18 лет, 1м браком
Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Шутов Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Шутова Агрипина Ивановна

Восприемники: 1. Сергиенко Иван Яковлевич 2. Михайличенко Терентия жена Евдокия Александровна Выдана справка о рождении в 1932 году.
Поручитель
05.02.1878
По невесте. Жених - Торчило Амвросий Саввич, 23 года, 1м браком Невеста - Чумакова Мария Трифановна, 19 лет, накритка (забеременела вне брака)
Восприемник
01.07.1878
Крещенный - Марфа 27.06.1878 г.р. Отец - Луковка Назарий Трофимович Мать - Февронья Ивановна
Поручитель
26.01.1879
По невесте. Жених - Шамота Андрей Иванович, бессрочно отпускной солдат, 36 лет, 1м браком, Невеста - Новикова Варвара Феоктистовна, 33 года, 2м браком
Поручитель
30.09.1879
По невесте. Жених - Новиков Федор Спиридонович, 20 лет, 1м браком Невеста - Троянцева Анна Ефимовна, 20 лет, девица
Восприемник
02.05.1881
Луковка Ирина Отец - Луковка Назарий Трофимович Мать - Февронья Ивановна
Поручитель
03.05.1881
По жениху. Жених - Михайличенко Терентий Варфоломеевич, 47 лет 2м браком Невеста - Шеметова Федосья Стефановна, 41 год 3м браком
Смерть
29.08.1881
от водяной

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