Самородкина Татьяна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамородкина Татьяна Семёнова

Самородкина Татьяна Семёнова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1892

Муж: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Самородкин Павел Демидов

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1894

Дочь: Ефросиния Демидова

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Рождение ребёнка
14.06.1897

Дочь: Мария Дементиева

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1899

Сын: Самородкин Владимир Демьянов

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Самородкин Пётр Демидов

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1905

Сын: Самородкин Иван Демидов

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Самородкин Иоанн Демидов

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Рождение ребёнка
28.04.1906

Дочь: Пелагея Демидова

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

д.Пужевская ( Пожевская ) Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1907

Сын: Самородкин Александр (Демьянов)

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1913

Дочь: Евдокия Демидова

Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close