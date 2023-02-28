Самородкина Татьяна Семёнова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1892
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1892
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
23.09.1894
Дочь: Ефросиния Демидова
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
14.06.1897
Дочь: Мария Дементиева
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
14.07.1899
Сын: Самородкин Владимир Демьянов
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
27.06.1902
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1905
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
До 1905
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
28.04.1906
Дочь: Пелагея Демидова
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
д.Пужевская ( Пожевская ) Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1907
Сын: Самородкин Александр (Демьянов)
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Рождение ребёнка
04.07.1913
Дочь: Евдокия Демидова
Отец ребёнка: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Смерть
Неизвестно