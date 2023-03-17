Петрова Валентина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Валентина Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дасманов Алексей Григорьевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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