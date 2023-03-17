Дасманов Алексей Григорьевич
Место рожденияЕлабужский р-н, с. Елово
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Елабужский р-н, с. Елово
Рождение ребёнка
02.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Валентина Гурьевна
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
с. Лютино
Смерть
Неизвестно