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Дасманов Алексей Григорьевич

Место рождения

Елабужский р-н, с. Елово

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Елабужский р-н, с. Елово
Рождение ребёнка
02.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Валентина Гурьевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
с. Лютино
Смерть
Неизвестно