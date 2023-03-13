Астафьева Варвара Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Австафьевъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Астафьевъ Илларионъ
Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафьевъ Федоръ