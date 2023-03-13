Астафьева Варвара Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Варвара Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Австафьевъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Астафьевъ Илларионъ

Отец ребёнка: Евстафьевъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьевъ Федоръ

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