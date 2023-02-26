Большеушенкова Евдокия Иванова
Место рожденияд.Понизовье Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Мелания Ефимова
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
19.10.1903
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
30.05.1905
Дочь: Клавдия Ефимова
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
08.10.1907
Сын: Большеушенков Иоанн Ефимов
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Нина Ефимова
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
30.04.1910
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
15.12.1912
Сын: Большеушенков Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
14.01.1914
Сын: Большеушенков Афанасий Ефимов
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
19.07.1915
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов
Смерть
Неизвестно