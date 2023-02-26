Большеушенкова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большеушенкова Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Понизовье Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: ?

Мать: ?

д.Понизовье Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: Мелания Ефимова

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Большеушенков Иоанн ст

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1905

Дочь: Клавдия Ефимова

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1907

Сын: Большеушенков Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Нина Ефимова

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1910

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Большеушенков Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1914

Сын: Большеушенков Афанасий Ефимов

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1915

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Большеушенков Ефим Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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