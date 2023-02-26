Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1819

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1822

Дочь: Феврония Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Косьмин

Смерть
Неизвестно
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