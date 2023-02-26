Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1819
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1822
Дочь: Феврония Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Косьмин
Смерть
Неизвестно