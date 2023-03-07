Шведовский Яков Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1892 ст.
Сын: Шведовский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Шведовская Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шведовский Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Шведовская Анна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно