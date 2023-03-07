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Шведовский Яков Павлович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.12.1892 ст.

Сын: Шведовский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Шведовская Анна Лаврентьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шведовский Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Шведовская Анна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Анна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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