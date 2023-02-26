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Красовский Игнатий

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Красовский Иван

Мать: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Красовский Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Красовская Матрона Григорьева

д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красовская Матрона Григорьева

Смерть
Неизвестно
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