Красовский Игнатий
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Красовский Иван
Мать: ?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Красовский Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Красовская Матрона Григорьева
д. Лапино Бабынинского р-на, Калужской обл.,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно