Красовский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Красовский Семён Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Красовский Игнатий

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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