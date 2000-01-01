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(Hines) Lydia Scarborough
(Hines) Lydia Scarborough
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Место рождения
Virginia, USA
Дата рождения
1797
Пол
Женский
Отец
Hines John
1740 г.р.
Мать
Hines (Scarborough) Ann
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Hines John
Мать:
Hines Ann
Virginia, USA
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