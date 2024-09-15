Молостова Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Молостова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молостов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Молостов Сергей Карпович

Рождение ребёнка
19.01.1895

Дочь: Молостова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Молостов Сергей Карпович

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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