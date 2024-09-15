Молостова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молостов Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Молостов Сергей Карпович
Рождение ребёнка
19.01.1895
Дочь: Молостова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Молостов Сергей Карпович
Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно