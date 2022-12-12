Щукин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1905
Дочь: Игнатьева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно