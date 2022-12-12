Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.04.1905

Дата смерти

11.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1905

Отец: Щукин Михаил

Мать: не указана

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1927

Дочь: Высочина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1927

Муж: Игнатьев Василий Семёнович

Рождение ребёнка
16.08.1929

Дочь: Дедович Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1931

Дочь: Конькова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович

Рождение ребёнка
03.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.10.1987
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
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