Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.04.1905
Дата смерти11.10.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1905
Отец: Щукин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1927
Дочь: Высочина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
16.08.1929
Дочь: Дедович Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
26.09.1931
Дочь: Конькова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович
Рождение ребёнка
03.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Василий Семёнович
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.10.1987
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область