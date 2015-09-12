Шамсеева Файза Фасаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсеева Файза Фасаховна

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Место рождения

Татарское Ахметьево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

12.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарское Ахметьево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1949

Сын: Гатин Гали Минуллович

Отец ребёнка: Гатин Миннула

Аклуши, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатин Миннула

Смерть
12.09.2015
Барда, Бардымский муниципальный район, Пермский край
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