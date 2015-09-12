Шамсеева Файза Фасаховна
Место рождения
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти12.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1949
Отец ребёнка: Гатин Миннула
Аклуши, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гатин Миннула
Смерть
12.09.2015
Барда, Бардымский муниципальный район, Пермский край