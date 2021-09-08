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Гатин Гали Минуллович

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Место рождения

Аклуши, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.05.1949

Дата смерти

08.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949

Отец: Гатин Миннула

Мать: Шамсеева Файза Фасаховна

Аклуши, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
14.03.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Барда, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.10.1975

Дочь: Мингариева Галия Галиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барда, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1979

Сын: Гатин Булат Галиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барда, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Смерть
08.09.2021
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