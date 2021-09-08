Гатин Гали Минуллович
Место рождения
Дата рождения30.05.1949
Дата смерти08.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949
Отец: Гатин Миннула
Мать: Шамсеева Файза Фасаховна
Бракосочетание
14.03.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1975
Дочь: Мингариева Галия Галиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1979
Сын: Гатин Булат Галиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.2021