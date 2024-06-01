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Бондарь Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Бондарь Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бондарь Стефан Федорович

Мать ребёнка: Бондарь Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Бондарь Марк Федорович

Мать ребёнка: Бондарь Феодосия Яковлевна

Иммиграция
1796
Был переведен из Погребища вместе со всей семьей в другое место
Смерть
Неизвестно

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