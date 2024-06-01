Бондарь Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Бондарь Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Бондарь Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Бондарь Марк Федорович
Мать ребёнка: Бондарь Феодосия Яковлевна
Иммиграция
1796
Был переведен из Погребища вместе со всей семьей в другое место
Смерть
Неизвестно