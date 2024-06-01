Бондарь Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти11.12.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Бондарь Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Бондарь Марк Федорович
Отец ребёнка: Бондарь Федор Иванович
Смерть
11.12.1817 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, указан возраст 43 года