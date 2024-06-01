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Бондарь Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

11.12.1817 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бондарь Стефан Федорович

Отец ребёнка: Бондарь Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Бондарь Марк Федорович

Отец ребёнка: Бондарь Федор Иванович

Смерть
11.12.1817 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь, указан возраст 43 года

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