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Скородумов Алексей Михайлович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Скородумов Михаил Аввакумович

Мать: Скородумова Евдокия Афанасьевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
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