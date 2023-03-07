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Скородумов Алексей Михайлович
Скородумов Алексей Михайлович
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Место рождения
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
Дата рождения
1884
Пол
Мужской
Отец
Скородумов Михаил Аввакумович
1857 г.р.
Мать
Скородумова Евдокия Афанасьевна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Скородумов Михаил Аввакумович
Мать:
Скородумова Евдокия Афанасьевна
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
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