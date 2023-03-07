Зубарева (Салдаева) Марфа Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: Салдаев Галактион Виссарионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
?.08.1884
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.
Дочь: Зубарева Марья Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
20.09.1888
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908