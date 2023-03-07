Зубарева (Салдаева) Марфа Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Салдаева) Марфа Галактионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: Салдаев Галактион Виссарионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.

Сын: Зубарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
?.08.1884

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.04.1887 ст.

Дочь: Зубарева Марья Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1888

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.

Сын: Зубарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Зубарев Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.

Сын: Зубарев Петр Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
11.07.1897 ст.

Сын: Зубарев Степан Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Сын: Зубарев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.03.1901 ст.

Сын: Зубарев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Зубарев Илья Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1908
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