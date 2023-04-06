Зубарева (Зубарева) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Зубарева) Марья Ивановна

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1887 ст.

Дата смерти

23.10.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887 ст.

Отец: Зубарев Иван Матвеевич

Мать: Зубарева Марфа Галактионова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.04.1887 ст.
Крестные: дядя Егор Галактионович Салгдаев – крестьянин села Черноречье и тетя – крестьянска того же села Пелагея Матвеевна Кривашева. Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 263, л. 610 (616/802)
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.10.1887 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От оспы
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