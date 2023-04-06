Зубарева (Зубарева) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1887 ст.
Дата смерти23.10.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887 ст.
Крещение
02.04.1887 ст.
Крестные: дядя Егор Галактионович Салгдаев – крестьянин села Черноречье и тетя – крестьянска того же села Пелагея Матвеевна Кривашева. Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 263, л. 610 (616/802)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1887 ст.
Причина смерти: От оспы