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Ваганова Ирина Николаевна
Ваганова Ирина Николаевна
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Место рождения
Краснокамск
, Краснокамский, Пермский край
Дата рождения
06.06.1978
Пол
Женский
Отец
Ваганов Николай Григорьевич
1953 г.р.
Мать
Ваганова (Ширинкина) Антонида Валентиновна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1978
Отец:
Ваганов Николай Григорьевич
Мать:
Ваганова Антонида Валентиновна
Краснокамск
, Краснокамский, Пермский край
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