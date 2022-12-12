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Ваганова Ирина Николаевна

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Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

06.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1978

Отец: Ваганов Николай Григорьевич

Мать: Ваганова Антонида Валентиновна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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