Зайцева (Марченко) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1907
Дата смерти24.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907
Мать: Марченко Анастасия
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Ступкина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Рождение ребёнка
22.06.1934
Сын: Зайцев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Рождение ребёнка
06.11.1936
Сын: Зайцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Рождение ребёнка
22.06.1939
Дочь: Конограй Нина Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Рождение ребёнка
05.04.1947
Дочь: Шрётер Валетина Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Рождение ребёнка
01.05.1949
Дочь: Петрова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Рождение ребёнка
22.01.1954
Сын: Зайцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1982