Зайцева (Марченко) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Марченко) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1907

Дата смерти

24.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1907

Отец: не указан

Мать: Марченко Анастасия

Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Ступкина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Рождение ребёнка
22.06.1934

Сын: Зайцев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Рождение ребёнка
06.11.1936

Сын: Зайцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Рождение ребёнка
22.06.1939

Дочь: Конограй Нина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Рождение ребёнка
05.04.1947

Дочь: Шрётер Валетина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Рождение ребёнка
01.05.1949

Дочь: Петрова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Рождение ребёнка
22.01.1954

Сын: Зайцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Панкратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Панкратьевич

Смерть
24.04.1982
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